König regiert voller Leidenschaft in Herste

Bad Driburg-Herste

„Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt“, dieses Zitat von Albert Einstein dürfte für den der Schützenkönig der St.-Urbanus-Schützenbruderschaft Herste besonders zutreffend seien. Bereits am 1. Juli 2019 gelang dem diesjährigen Regenten, Christian Hoblitz, der allesentscheidende Königstreffer am Schießstand der Schützenbruderschaft. Und so hat der erst in diesem Jahr amtierende Schützenkönig das Schützenfest in voller Leidenschaft genossen.

Von Heiko Bulk