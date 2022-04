Kontinuität beim Schützenverein Menne

Nach einjähriger Corona-Pause konnte die Mitgliederversammlung des Schützenvereins Menne in diesem Jahr stattfinden. Neben dem Rückblick und den Planungen für das weitere Jahr war die Wahl der Stellvertreter im Leitungsteam der wichtigste Punkt auf der Tagesordnung.

Wiedergewählt wurden Stefan Fuest für den Bereich Verwaltung, Hubertus Fuest für den Bereich Finanzen, Frank Kaiser für den Bereich Organisation und Anton Wiemers für den Bereich Dokumentation.

„Durch die erfolgte Wiederwahl aller vier Stellvertreter wird die besonders jetzt wichtige Kontinuität in der Vereinsarbeit sichergestellt“, so die erfreute Reaktion des Versammlungsleiters und Vorsitzenden Verwaltung Marco Schubert.

In seinem Rückblick erinnerte Marco Schubert an die vergangenen beiden Jahre, in denen viele traditionelle Veranstaltungen coronabedingt ausfallen mussten. „Darunter hat das Gemeinschaftsleben deutlich gelitten“, stellte Schubert fest.

Ihn erfülle die Zuversicht, dass das Dorf wieder zurückfindet zu den Gewohnheiten eines aktiven Gemeinschaftslebens mit vielen Begegnungen im Verlauf eines Jahres.

Kronprinz Klauke sagt für Schützenfest 2022 ab

Bedauerlicherweise musste der bereits beim Königsschießen 2019 ermittelte Kronprinz Christoph Klauke mitteilen, dass er für das Schützenfest 2022 nicht zur Verfügung stehen kann.

Die Versammlung nahm die ihm schwergefallene Entscheidung mit Verständnis und Bedauern auf. Das Leitungsteam bedankte sich für die durch Corona erschwerte mehr als zweijährige Zeit als Kronprinz, „die nun persönlich so enttäuschend endet“.

Schützenkönig steht für Aufgaben bereit

Der nun langjährig amtierende König Michael Schütze steht für die notwendigen Aufgaben weiterhin zur Verfügung.

Der Vorstand wurde beauftragt, die erforderlichen Verträge für das diesjährige Schützenfest abzuschließen.

Als ein neuer Kassenprüfer wurde André Wilmes gewählt.

Kritik an Sommerfest-Termin der Stadt

Für Unmut gesorgt hatte die Einladung der Stadt Warburg zu dem Sommerfest, das zeitgleich zu den Schützenfesten in Bonenburg und Menne sowie verschiedener Königsschießen stattfinden wird.

Die Kritik daran wurde bereits nachdrücklich vorgetragen mit dem Ergebnis, dass bei einer Wiederholung eines solches Festes Terminkollisionen mit Schützenfesten vermieden werden sollen.

MEHR ZUM THEMA Stadt Warburg plant gemeinsam mit Partnern mehrere Aktionsflächen und ein buntes Programm Drei Tage Sommerfest an der Diemel

Durch die Renovierung der Halle ist es erforderlich geworden, dass die Fotogalerie der Königspaare im Halleneingang neu erstellt werden muss. Dazu hatte der Vorstand Vorschläge erarbeitet, denen die Versammlung zustimmte und auch den Finanzrahmen festlegte.

Tradition der Königslinden aufleben lassen

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes wurde angeregt, die „eingeschlafene“ Tradition der Königslinden wieder aufleben zu lassen. Die Versammlung begrüßte den Gedanken, erkannte aber das Problem, dass möglicherweise keine geeigneten Flächen zur Verfügung stehen könnten. Gemeinsam will man sich nun auf die Suche begeben.