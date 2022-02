Konzept für Klosterareal entsteht

Das 2017 beschlossene Projekt „Nutzungskonzept Schloss- und Klosterareal Willebadessen“ nimmt Gestalt an. Bei einer Eigentümerversammlung in der vergangenen Woche haben die Beteiligten das weitere Vorgehen besprochen: Bis zum Sommer soll feststehen, wie sich das Areal weiterentwickelt.

Das Schloss- und Klosterareal in Willebadessen bekommt ein Nutzungskonzept. Die nächsten Schritte dazu sollen nun im März gegangen werden.

Das erklärt Markus Blaschek, Leiter des Fachbereiches Bauen und Planen der Stadt Willebadessen, auf Nachfrage. Demnach sei das Treffen in der Zehntscheune in Peckelsheim moderiert und begleitet worden vom Büro DSK als Projektierer und den beauftragten Büros Pesch und Partner – beide in ihrer Funktion als Stadtplaner – und dem Büro Bimberg Landschaftsarchitekten aus Iserlohn.