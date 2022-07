Köstliche Abkühlung vor der WBK Höxter

Höxter

„Jetzt ein erfrischendes Eis...“: Dieser Traum von einer köstlichen Abkühlung ist für das Team der Asklepios Weserbergland-Klinik (WBK) in Höxter am heißen Mittwoch in Erfüllung gegangen: Bruno Murgia vom „Eiscafé Bruno“ in Bevern fuhr mit seinem Wagen vor und hatte Sommergrüße in großer Sortenvielfalt dabei.

Von Sabine Robrecht