Kreis Höxter beteiligt sich an Betriebskosten für Gedenkstätte Stalag 326

Kreis Höxter

Die geplante Gedenkstätte „Stalag 326 (VI K) Senne“ in Schloß Holte-Stukenbrock strahlt in die ganze Region. Denn die von dort aus zur Zwangsarbeit rekrutierten Kriegsgefangenen waren sowohl in der Schwerindustrie des Ruhrgebiets als auch auf Bauernhöfen im ländlichen Raum eingesetzt. Die kommunale Familie, also auch der Kreis Höxter, soll daher an den Betriebskosten für diesen Erinnerungsort beteiligt werden.