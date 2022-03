Kriminelle in Brakel unterwegs

In Brakel treiben Kriminelle ihr Unwesen. Jüngst sind zwei Einbruchsversuche in der Innenstadt von Brakel und der Diebstahl eines Autos angezeigt worden.

Am Freitag, 11. März, wurden Beschädigungen an zwei Türen einer Spielhalle am Hanekamp gemeldet. Ein Unbekannter hatte die beiden Türen zwischen 1 Uhr und 7.50 Uhr eingeschlagen, gelangte aber nicht in die Räumlichkeiten der Spielhalle.

In ein Geschäftsbüro an der Ostheimer Straße versuchte ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr, bis Montag, 14. März, um 10 Uhr, zu gelangen.

Der Inhaber hatte an seiner Zugangstür mehrere Hebelspuren festgestellt und die Polizei über den versuchten Einbruch informiert.

In beiden Fällen können derzeit keine Angaben zu den entstandenen Sachschäden gemacht werden.

Am Dienstag, 15. März, fiel gegen 22 Uhr der Diebstahl eines grauen Mercedes ML mit Höxteraner Kennzeichen auf.

Der Wagen war auf der Straße Am Königsfeld gegen 17.30 Uhr abgestellt und entwendet worden.

Ob ein oder mehrere Täter am Werk waren und ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht, wird noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.