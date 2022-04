Kritik am Abschuss der Nandus

Die zwei Nandus, die von einem Jäger erschossen wurden, sind nach Angaben der Polizei von zwei unterschiedlichen Höfen ausgebüchst – einer aus Erkeln und einer aus Altenbergen. Den Abschuss der Tiere kritisieren viele Leser unter anderem in den sozialen Medien des WESTFALEN-BLATTES.

Dass in den vergangenen Tagen zeitgleich zwei Nandus im Kreis Höxter unterwegs waren, wurde erst klar, nachdem es am Dienstag eine Nandu-Sichtung bei Daseburg gab, obwohl ein weiterer am Montagmittag bei Alhausen von einem Jäger waidgerecht erlegt worden war.