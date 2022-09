Drei Künstlerinnen und Künstler sprayten nach dem Entwurf und unter der Leitung von Street Artist Monib Sadat drei Tage lang an dem bunten Kunstwerk im Außenbereich des Krankenhauses.

Ferien-Kooperation scheitert

Ursprünglich war wieder eine Ferien-Kooperation mit der Freien evangelischen Gemeinde unter der Leitung von Irina Derksen geplant. Leider konnte dieses Projekt aufgrund zu geringer Anmeldezahlen nicht wie geplant stattfinden.

„Ich war darüber so traurig, dass ich nach einer Alternative gesucht habe“ so Irina Derksen, die auch als Dozentin in der Rapschool NRW tätig ist. Im Gespräch mit der Leitung des Künstlerbundes, Daniel Schneider, bot dieser an, das Kunstwerk aus eigener Tasche zu zahlen.

Die beiden Streetart-Künstler Daniel Schneider und Monib Sadat haben das Kunstwerk in Warburg geplant. Foto: E. Meglin

„Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Kunstprojekt an unserem Klinikum unterstützen konnten“, so Klinikgeschäftsführer Tobias Hindermann. „Ich bedanke mich bei allen Künstlern für die tolle Arbeit“, so Hindermann weiter.

Die Rapschool NRW ist eine Vereinigung von selbstständigen Künstlern und Dozenten aus Lage, die Workshops und Projekte für Schulen und Jugendeinrichtungen rund um Hip-Hop, Musik, Medien und Kunst anbieten.