Kunst in geheimnisvoller Stätte

Warburger Künstlerin Dorit Croissier stellt in der evangelischen Kirche in Diemelstadt-Wethen aus

Warburg/Wethen

„Anzeichen – künstlerische Intervention“ nennt die Warburger Künstlerin Dorit Croissier ihre Ausstellung in der Krypta der evangelischen Kirche in Diemelstadt-Wethen. Die Vernissage ist am Samstag, 31. Juli, um 16 Uhr im Freien vor dem Eingang zur Krypta.

Von Astrid E. Hoffmann