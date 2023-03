Kreisweiter Kunstmarkt in der Höxteraner Kirche

Das Kulturbüro des Kreises Höxter und die evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde Höxter veranstalten den dritten kreisweiten Kunstmarkt „Kunst Raum Kirche“ in der Marienkirche in Höxter. Erstmals wird der Kunstmarkt unter ein Oberthema gestellt.

Die Veranstaltung findet vom 7. bis 8. Oktober statt. „Das Motto des 3. Kunstmarktes lautet ‚Schöpfungsgarten – die vier Elemente‘. Damit möchten wir einen thematischen Bezug zur zeitgleich und in unmittelbarer Nähe zur Marienkirche stattfindenden LGS herstellen. Wir laden alle Künstlerinnen und Künstler ein, dieses Motto mit einem Ausstellungsstück aufzugreifen“, erläutert Julia Siebeck, Kulturmanagerin des Kreises Höxter. Und Pfarrer Gunnar Wirth ergänzt: „Das Motto ist angelehnt an den Schöpfungsgarten auf dem Gelände der Landesgartenschau, den wir als Weser-Nethe-Kirchengemeinde gemeinsam mit den anderen Höxteraner Glaubensgemeinschaften umsetzen.“

Da die Standplätze in der Marienkirche begrenzt sind, werde eine Jury anhand der Bewerbungsunterlagen über die Teilnahme entscheiden. Die Jury setzt sich zusammen aus dem Kreisdirektor, der Vorsitzenden des Kulturbeirates für den Kreis Höxter, der Kulturmanagerin des Kreises Höxter, Vertretern der evangelischen Weser-Nethe-Kirchengemeinde sowie lokalen Kunstsachverständigen.

Mit dem Kunstmarkt möchten der Kreis Höxter und die evangelische Weser-Nethe-Kirchengemeinde Künstlerinnen und Künstler unterstützen und ihnen eine Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeit für ihre Werke bieten. „Zudem möchten wir das kreative Potenzial der Region sichtbar machen, Einblicke in die lokale Kunstszene ermöglichen und Kunst im ländlichen Raum erlebbar machen“, erklärt Landrat Michael Stickeln.

Bewerbungen bis zum 31. März

Für geladene Gäste beginnt der Kunstmarkt bereits am Freitagabend, 6. Oktober, mit einer Vernissage. In diesem Rahmen wird auch der Kulturpreis des Kreises Höxter verliehen. Am Samstag und Sonntag haben dann alle Kunstliebhabenden die Möglichkeit, bei kostenlosem Eintritt in die Marienkirche zu kommen. „Sie können dabei die Künstlerinnen und Künstler persönlich kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen und sich über die Werke und ihren Entstehungsprozess informieren“, so Kreisdirektor Klaus Schumacher. „Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, die ausgestellten Kunstwerke zu erwerben.“ Ein musikalisches Rahmenprogramm rundet den Kunstmarkt ab.

Schöpfungsgarten auf der LGS

Im Anschluss an den Markt werden diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die das Motto bei einem ihrer Werke berücksichtigen, zu einer Gemeinschaftsausstellung im Höxteraner Kreishaus eingeladen.

Bewerbungen für den Kunstmarkt sind bis zum 31. März 2023 einzureichen beim Kulturbüro Kreis Höxter, Moltkestraße 12, 37671 Höxter oder per E-Mail an [email protected] Die notwendigen Unterlagen sind auf der Kultur-Webseite des Kreises Höxter unter www.netzschafftkultur.de zu finden. Gerne berät Kulturmanagerin Julia Siebeck Interessierte vorab auch telefonisch unter 05271/965-3216.