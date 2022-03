Die „Zweite Heimat“ in Warburg beteiligt sich an den „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ und versteigert zugunsten Geflüchteter in Warburg ein Bild der Künstlerin Heike Wehn. Gebote können per Mail an info@zweite-heimat-warburg.de gesendet werden. Zu sehen ist das Bild im Schaufenster der „Zweiten Heimat“ (Hauptstraße 45).

Einrichtung in Warburg beteiligt sich vielfältig an den Wochen gegen Rassismus

Anke Schekahn (links) und Kathrina Linpinsel haben die Beiträge von der "Zweiten Heimat" für die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" vorgestellt. So wird etwa ein Bild von der Warburger Künstlerin Heike Wehn versteigert. Der Erlös aus der Auktion ist für geflüchtete Menschen in Warburg vorgesehen.

Kann man in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine über Antirassismus sprechen? „Ja, das müssen wir sogar“, sind die Ehrenamtlichen der „Zweiten Heimat“ in Warburg überzeugt. „Auch Rassismus erzeugt Hass und Gewalt“, sagt Anke Schekahn von der „Zweiten Heimat“. Die Beiträge zu den „Wochen gegen Rassismus“ (bis zum 27. März) sind coronakonform über die Internetseite des Vereins zu finden oder hängen plakativ im Schaufenster der Begegnungsstätte in der Innenstadt aus.

„Wir haben zum Thema Rassismus Statements in Warburg gesammelt und Interviews geführt“, sagt Katharina Linpinsel, ebenfalls ehrenamtlich in der „Zweiten Heimat“ aktiv. Bürgermeister Tobias Scherf äußert sich genauso zum Thema wie Claudia Güthoff, Leiterin der Sekundarschule Warburg-Borgentreich, oder die Warburger Künstlerin Heike Wehn. Die insgesamt zehn Beiträge sind online zu lesen.

Im Schaufenster der "Zweiten Heimat" in Warburg hängen die Statements bekannter Warburger aus. Foto: Jürgen Vahle

„Zwei Mädchen aus Syrien sprechen etwa über ihre positiven Erfahrungen an der Sekundarschule in Warburg, es gibt aber auch in ihren Schilderungen ein ‚Aber‘“, sagt Anke Schekahn. Wie die beiden syrischen Mädchen habe auch Sana (18), die mit ihrer Mutter und drei jüngeren Geschwistern aus Afghanistan geflohen ist, in Warburg Rassismus erlebt. „Sana ist eine echte Kämpferin. Ihre Mutter ist Analphabetin. Sie musste mit 15 Jahren die Rolle der Familienmanagerin in Deutschland übernehmen“, berichtet Anke Schekahn. Ihre Devise: Nicht aufgeben!

Für die „Wochen gegen Rassismus“ hat Sana auch ein Bild gemalt, das im Schaufenster der „Zweiten Heimat“ zu sehen ist. „Obwohl Sana Rassismus an einer Schule in Warburg erlebt hat, hat sie ein Herz gemalt“, betont Schekahn. Die Bilder von Sana und Heike Wehn hängen neben Sprüchen über Menschlichkeit und Toleranz und einigen Statements von befragten Warburgern. „Diese haben wir mit QR-Codes versehen. Wer also vor der Schaufensterscheibe steht und die Zitate liest, kann gleich mit seinem Smartphone zum gesamten Interview gelangen“, erläutern Anke Schekahn und Katharina Linpinsel.

So kommt man etwa auch zur Erklärung von Maike Salmen vom Helios-Klinikum Warburg. Dort arbeiten Ärzte, Pflegekräfte, Reinigungskräfte und Therapeuten aus vielen Teilen der Welt. „Mit einem großen Banner am Krankenhaus werben wir für den ‚wichtigsten Job der Welt‘. Nicht die Herkunft, Hautfarbe oder ein bestimmter Glaube sind für den Pflegeberuf wichtig. Wir suchen Menschen, die sich für Patienten engagieren, die Pflege brauchen und auf Menschlichkeit angewiesen sind“, betont Maike Salmen