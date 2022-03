Kyffhäuser fahren an die Grenze

Am Friedenspfahl in Borgentreich wird nun jeden Montag dafür gebetet, dass der Krieg bald enden möge. Es gibt in der Region viele weitere Aktionen.

Beispielsweise in Borgholz. Das Dorf will helfen und Spenden sammeln, um die Not zu lindern. Das Internet-Team bietet daher am Sonntag, 6. März, von 15 Uhr an vor dem Feuerwehrgerätehaus Waffeln, Muffins und Kaffee gegen eine Spende an, berichten die Sprecher Gerd Brast, Thorsten Even und Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener.

Das gesammelte Geld soll dann an die Aktion Deutschland Hilft (Stichwort: Nothilfe Ukraine) weitergeleitet werden. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Aktion draußen statt. Für den Kaffee sollte sich jeder eine eigene Tasse mitbringen. „Kommt bitte vorbei und spendet“, so der Appell des gesamten Borgholzer Dorffunk-Teams.

Beten für Frieden

Mit Entsetzen schauen auch viele Borgentreicher auf die Ereignisse. Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine haben sich Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche, der Verbände und Vereine sowie Privatpersonen zusammengeschlossen und spontan ein gemeinsames Gebet für den Frieden organisiert.

Am vergangenen Montag waren bereits mehr als 100 Personen aller Altersstufen aus Borgentreich und den Nachbarorten dabei. Und die Aktion geht weiter: Immer montags soll nun um 18 Uhr zum Friedensgebet am Friedenspfahl neben der Borgentreicher Schützenhalle eingeladen werden. Wie bereits am vergangenen Montag sollen dort mitgebrachte Kerzen entzündet werden.

Der Pfahl stehe seit fast 20 Jahren in Borgentreich und trägt in mehreren Sprachen die Aufschrift „Frieden auf Erden“. „Er mahnt zum Gebet für den Frieden. Und es sei in diesen Tagen vielen ein Anliegen, gemeinsam für den Frieden zu beten und sich so mit den Menschen in den Kriegsgebieten der Ukraine, aber auch untereinander verbunden zu fühlen“, schreibt Organisatorin Angelika Flore.

Flagge hissen

Die Einwohner in Bühne haben schon in der Corona-Pandemie gezeigt, dass das Hissen von Fahnen eine enorm starkes Zeichen der Verbundenheit werden kann. Daher treffen sich die Vereine des Ortes am Samstag, 5. März, um 16 Uhr am Torhaus, um die Deutschland-, die Bühner- und die ukrainische Flagge zu hissen. Dazu ist die gesamte Bevölkerung des Alsterdorfes eingeladen.

Ferner wird um eine Spende für die Bevölkerung der Ukraine gebeten. Mit diesem Geld sollen Medikamente und Verbandsmaterial gekauft werden. Mitglieder der Kyffhäuser-Kameradschaft Bühne haben sich bereit erklärt, die Spenden direkt nach Polen an die ukrainische Grenze zu bringen.

Helfer in Vorbereitung

In Germete und Daseburg stehen derweil die Helfer parat, um am Samstag von 10 Uhr an in der Schützenhalle (Germete) und im Feuerwehrhaus (Daseburg) Spenden in beschrifteten Säcken anzunehmen. Die Idee für beide Sammel-Aktionen stammt vom Warburger Feuerwehr-Schirrmeisters Marc Engemann. Der ist überwältigt von der enormen Resonanz. Eigentlich wollte er nur im kleinen Kreis sammeln.

Jetzt ist es eine Riesenaktion, schon Tage vor dem eigentlichen Abgabetermin stapeln sich in der Germeter Halle hunderte Säcke mit Decken, Schlafsäcken und Isomatten, Baby- und Kinderkleidung, Erwachsenenbekleidung, Verbandskästen, Schuhen, Hygieneartikeln, Babynahrung, Konserven und rezeptfreien Medikamenten.

In Daseburg koordiniert Ortsvorsteher Thomas Klenke die Aktion. Er ist unter Telefon 0172/6583525 zu erreichen, falls Säcke abgeholt werden müssen. In Germete setzt Schützen-Chef Thomas Sommerfeld derzeit alle Hebel in Bewegung, um Helfer zu organisieren. Wer am Samstag noch von 10 bis 16 Uhr mit anpacken möchte, kann sich per WhatsApp 0151/17942779 melden.

