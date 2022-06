Land fördert Ausstellung in Corvey mit 237.000 Euro

Höxter

Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl hat in Schloss Corvey einen Bewilligungsbescheid über eine Förderung in Höhe von fast 237.000 Euro an Dr. Hans-Bernd Krismanek, Leiter des Pastoralverbunds Corvey, übergeben. Die Förderung fließt in das Projekt „Neukonzeption einer Dauerausstellung: Das Jahrtausend der Mönche - Von der Gründung Corveys bis zum Goldenen Zeitalter“.