Um das 1.200 Jahre alte ehemalige Benediktinerkloster Corvey noch attraktiver für Gäste aus dem In- und Ausland zu machen, unterstützt die Landesregierung mit rund 4,5 Millionen Euro aus der Bund-LänderGemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" wichtige Baumaßnahmen. Der Förderbescheid ist jetzt vor Ort in Corvey übergeben worden.

Welterbe verpflichtet – nicht nur zum Erhalt, sondern auch zur Erschließung der mit diesem großen Titel geadelten Kulturstätten für breite Gästekreise. An dieser Gemeinschaftsaufgabe für Corvey, dem einzigen Weltkulturerbe in Westfalen, beteiligt sich auch die Landesregierung. So übergab Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann am Mittwoch einen Förderbescheid über rund 4,5 Millionen Euro aus der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“.