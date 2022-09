Landesmeisterschaft im Klettern in Brakel

Die Sektion Weserland des Deutschen Alpenverein e. V. richtete den NRW-KidsCup (NRW-Landesmeisterschaft Bouldern/Lead/Speed) in der Altersgruppe der Acht bis 13-Jährigen aus. Morgens begann der Wettkampf für die Altersklasse Jugend E (Jahrgänge 2013, 2014) im Kletterzentrum OWL in Brakel in den Disziplinen Lead (Seilklettern im Toprope an einer 15 Meter hohen Kletterwand), Speed (Klettern auf Zeit), Bouldern (Klettern auf Absprunghöhe bis zu einer Höhe von fünf Meter.

Elisa Lücke (Sektion Weserbergland) hat den Wettkampf in der Altersklasse Jugend C bestritten.

Die Anspannung der kleinen Athleten war deutlich zu spüren, denn für einen großen Teil der Sportler, die aus ganz NRW anreisten, war es der erste Wettkampf. Die Herausforderungen im Lead Jugend E konnten von vielen Teilnehmer sehr gut gemeistert werden. Die Anforderungen dazu waren wie folgt: drei unterschiedliche Lead-Routen innerhalb von sechs Minuten bis zum TOP (Zielgriff am Ende der Kletterroute) klettern.

Der Boulder-Wettbewerb bestand aus vier Boulderrouten, die unterschiedlichen Anforderungen und Schwierigkeitsgrade hatten. Zwei Routen bereiteten den Kletterern keine großen Probleme, denn viele der Kinder trainieren in den Sportkletter-Gruppen der DAV-Sektion. Jedoch die weiteren zwei Boulderrouten hatten es ordentlich in sich und stellten sich für den größten Teil schon im unteren Startbereich als Herausforderung heraus.

Deutliche Spannung in der Halle

Schnell versammelten sich alle Interessierten in der Boulderhalle, denn dort war eine deutliche Spannung zu spüren. Die Sportler beobachteten sich, diskutierten untereinander über die unterschiedlichen Klettermöglichkeiten und probierten diese aus. Denn jeder Sportler hatte drei Versuche, um vier Zwischenwertungen auf dem Weg zum oberen TOP-Griff zu erreichen. Wer im ersten Versuch die Route toppte (Flash), erhielt eine extra Wertung. Der Wettkampf blieb offen, da kein Kind das Ziel erreichte.

Kleines Flüchtlingskind überrascht alle

Doch eineinhalb Stunden vor Wettkampfende der Jugend E, erreichte nach massiven Hürden der Bahnanbindung ein ukrainisches Gastkind, das zurzeit in Düsseldorf lebt, die Wettkampfstätte. Das Mädchen hatte nun nicht mehr viel Zeit, um alle Disziplinen zu erklimmen. Sie entschied sich zuerst für das Bouldern und begab sich dann auch gleich an die herausforderndste Boulderroute, in der die bisherigen Teilnehmer bereits im unteren Teil scheiterten. Zu diesem Zeitpunkt war der Boulderbereich prall gefüllt mit Zuschauern und Athleten.

Plötzlich herrschte absolute Stille, denn das zierliche Mädel löste auf Anhieb und problemlos gleich im ersten Versuch den unteren Bereich des Boulders, an dem schon so viele gescheitert waren. Die herausragende Klettertechnik brachte alle Zuschauer zu einem angespannten Schweigen; alle Anwesenden fieberten sogleich mit der jungen Athletin mit. Man hätte den Fall einer Stecknadel auf dem Boden wahrnehmen können. Kurz vor dem Top-Griff, rutschte sie ab und fiel auf die Weichbodenmatte. Wieder begab sie sich in die Route, um einen weiteren Versuch zu starten. An ihrer Problemstelle behielt Leona die Ruhe und probierte verschiedene Bewegungen aus, bis sie plötzlich die Lösung gefunden hatte und den Top erreichte. Alle brachen in großem Jubel aus. Gänsehautstimmung! Einer der schönen Momente, die den Klettersport und Kletterwettkampf ausmachen und sehr typisch für diesen Sport sind.

Erlebnisreicher Tag mit Schweiß und Tränen

Um 13.30 Uhr begann der Wettkampf für die Jugend D (Jahrgänge 2011,2012) und um 16.45 Uhr für die Jugend C (Jahrgänge 2009,2010). Es blieb den ganzen Tag über sehr spannend. Alle am Klettersport Interessierten, die keine Möglichkeit hatten, den Wettkampf live im Kletterzentrum OWL in Brakel mitzuverfolgen, konnten dies auf einem eigens eingerichteten Livestream. Der NRW-Kids Cup 2022 im Kletterzentrum OWL in Brakel war ein erlebnisreicher Tag mit Schweiß, Tränen der Enttäuschung und der Freude, Chalk verschmierten Händen und auch Gesichtern und einer riesigen Stimmung.

Sieger der NRW Landesmeisterschaft Bouldern/ Lead/Speed/ in Brakel:

Jugend E 1. Leona Ivlieva (Düsseldorf), 2. Rune Lou Busch (Wuppertal), 3. Lena Dietrich (Aachen); Jugend D 1. Einer Lars Eiert (Unna), 2. Simon Dübbers (Pulheim), 3. Moritz Varnhorn (Siegen); Jugend C 1. Finn Fleck (Wuppertal), 2. Mamas Ivanov (Vlotho), 3. Maileen Komsthöft (Köln).