Landesstraße zwischen Albaxen und Bödexen wird gesperrt

Der Bau wechsle damit in eine neue Phase, treilte der Landesbetrieb Straßen NRW in Meschede am Mittwoch mit. Nun erfolge der Umbau des Streckenabschnitts vom Friedhof Albaxen bis westlich der Einmündungen Am Räuschenberg/Auf der Neustadt.

Dieser Abschnitt werde dazu von Montag, 27. Juni, an voll gesperrt und damit der Verlauf der L946 in Richtung Bödexen und Fürstenau. "Die Umleitung erfolgt für beide Fahrtrichtungen über die B64 Höxter und die B239 nach Fürstenau und Bödexen und umgekehrt", berichtete Straßen-NRW-Sprecherin Christiane Knippschild.

Vor Schützenfest wieder offen

Sie geht davon aus, dass die Vollsperrung vor dem Schützenfest in Albaxen am 30. Juli wieder aufgehoben werden kann.

Voraussichtlich Ende Oktober sollen der Bau des Rad/Wirtschaftswegs sowie die Umbauarbeiten am Streckenabschnitt der L946 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,4 Millionen Euro.