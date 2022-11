Landfrauen spenden 1000 Euro für Ukraine-Hilfe des Kreises Höxter

Der Kreisverband Höxter des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbands unterstützt die Ukraine-Hilfe des Kreises Höxter. Dazu haben die Mitglieder einen Scheck über 1000 Euro an Landrat Michael Stickeln übergeben.

Der Kreis Höxter hatte zu Beginn des Krieges eine Spendenmöglichkeit geschaffen, um ukrainisch-stämmige Ärzte, die im Kulturland arbeiten, bei der Beschaffung und Lieferung medizinischer Güter für ihr Heimatland zu unterstützen.

Die Spendensumme der Landfrauen stammt aus dem Erlös vieler Aktionen, mit denen sie verschiedene Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet begleitet haben, sowie aus dem Verkauf des beliebten Kochbuchs „Lieblingsrezepte aus den Küchen im Kulturland“.

„Als Kreisverband war es uns wichtig, dass wir mit dem Geld eine kreisweite Hilfsaktion unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass wir so einen Beitrag leisten können“, so die Vorsitzende des Kreisverbandes Gabriele Beckmann aus Eversen.

„Ich danke den Mitgliedern ganz herzlich dafür, dass sie unsere Ukraine-Hilfe so wunderbar unterstützen“, sagte Landrat Stickeln bei der Spendenübergabe. „Von dem Geld werden vom Höxteraner Arzt Mykhailo Osadchy und seinem Team unter anderem Medikamente, OP-Instrumente, Kittel und Verbände direkt für ukrainische Krankenhäuser gekauft. Sein Netzwerk von ukrainischen Ärztinnen und Ärzten sorgt dafür, dass die Hilfsgüter in der Ukraine schnell an die richtigen Adressen gelangen.“

Landrat Stickeln lobte die großzügige Spende der Landfrauen als ein weiteres, beeindruckendes Beispiel für das vielfältige soziale Engagement des Kreisverbands. „Mit ihrer Arbeit und ihrem Einsatz prägen die Mitglieder das öffentliche Leben in unserem Kulturland. Sie mischen sich ein, sie gestalten und sie engagieren sich zum Wohle ihrer Mitmenschen. Es ist eine große Bereicherung für unseren Kreis Höxter, dass wir mit so aktiven Landfrauen gesegnet sind.“