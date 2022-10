Landkreis Holzminden: Wählervotum überrascht Politiker

Landtagswahlen in Niedersachsen: Sabine Tippelt (SPD) holt Direktmandat, Uwe Schünemann (CDU) rückt über Liste nach

Holzminden

Die SPD-Landtagsabgeordnete Sabine Tippelt ist wieder direkt gewählte Abgeordnete des Landkreises Holzminden im niedersächsischen Landtag. Sie holte am Sonntag 40,2 Prozent der Erststimmen. CDU-MdL Uwe Schünemann landete, wie bei der Wahl 2017, hinter ihr – mit insgesamt 26,72 Prozent der Erststimmen. „Ich ziehe über die Liste in den Landtag ein", sagte Schünemann am Tag nach der Wahl dieser Zeitung.

Von Harald Iding und Dennis Pape