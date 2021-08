Landlust auf neuem Radwegnetz erleben

Die vier Radtouren ergänzen zugleich den Streckenverlauf der Kloster-Garten-Route und verdichten das touristische Gesamtnetz.

Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Besonderes Merkmal der Touren ist die bewusste Verknüpfung von elektro-unterstütztem Radfahren, lokaler Landwirtschaft und regionaler Esskultur. „Die Verbreitung der E-Bikes ermöglicht es, auch bislang topographisch herausfordernde Bereiche im Kreis Höxter an das touristische Radwegenetz nach geltendem Ausschilderungsstandard anzuschließen“, sagt Michael Werner, Fachbereichsleiter Umwelt, Bauen und Geoinformationen beim Projektträger Kreis Höxter.

Heike Lockstedt-Macke aus der Abteilung Straßen ergänzt: „Die Touren verlaufen überwiegend auf asphaltierten gut ausgebauten Strecken. Durch die Übernahme der Strecken in das landesweite Radwegenetz ist die Orientierung dauerhaft gesichert, was allen Radfahrern zugute kommt.“ Die Ausschilderung hat das Unternehmen OKA Verkehrs- und Werbetechnik aus Anröchte ausgeführt, das auch die Wegweiser und Infotafeln an Startpunkten und den so genannten Genusspunkten herstellt.

Vom Erzeuger zum Verbraucher

Die Radtouren, für die der Kreis zu Jahresbeginn eine Infrastrukturförderung des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von knapp 80.000 Euro erhalten hat, bauen auf einem LEADER Projekt auf, mit dem der Kreislandfrauenverband und die Regionalmarke Kulturland im Vorfeld die Konzeptionierung erarbeitet hatten.

„Die Wege zwischen Erzeuger und Verbraucher sind manchmal weit im Kreis Höxter. Aber dafür führen sie immer durch unsere ländlich geprägte Region mit ihren typischen Kulturpflanzen, jahreszeitlichen Farben und Gerüchen. Auf dem Fahrrad kann man dies spüren und Landluft und Landlust von Hof zu Hof, von Brauerei zu Käserei, von Direktvermarkter bis hin zu Landgastronomie genussvoll erleben,“ sagt Heiko Böddeker von der Regionalmarke Kulturland (GfW im Kreis Höxter) die Idee hinter den Touren.

Ein Motiv, das Touristen nicht erst mit dem zwangsweise verordneten Heimaturlaub in der Corona-Zeit wiederentdeckt haben. Denn der Trend zum bewussteren Einkaufen, regionalen Wirtschaftskreisläufen und transparenten, kleineren Erzeugungsstrukturen ist bei vielen Menschen in den Köpfen angekommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Netz an Tages-Touren

„Mit den Radtouren schaffen wir eine ungezwungene Plattform, die wieder mehr Bewusstsein und Kommunikation zwischen den Erzeugern auf den landwirtschaftlichen Höfen und den Verbrauchern ermöglicht,“ beschreibt Katja Hübner, Geschäftsstelle Kreislandfrauenverband Höxter, den Antrieb der Landfrauen bei diesem Projekt. Geplant sei, dass die Touren durch geführte Angebote, offene Höfe und Schaubetriebe dauerhaft belebt werden sollen.

Ausgangsidee für das neue radtouristische Angebot ist die „Bio Börde“-Tour, die zwischen Warburg, Borgentreich und Willebadessen bereits seit Jahren besteht, aber bislang nicht ausgeschildert war. Zusammen mit den drei weiteren Touren wurde das Kreisgebiet erschlossen.

„Mit den Kulturland-Genuss-Touren verfügen wir erstmalig auch über ein Netz an qualitativ hochwertigen, beschilderten Tages-Touren, die gerade auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2023 ein großes Potenzial haben und Gäste zu einem verlängerten Aufenthalt im Kreis Höxter animieren können,“ freut sich Katja Krajewski, Tourismusreferentin bei der GfW.

Alle Stadtgebiete betroffen

Alle Stadtgebiete haben Anteil an den Touren. Mit den Themen werden verschiedene Schwerpunkte entlang der Touren beleuchtet. So dreht sich bei „Fischers Fritze“ zwischen Höxter und Beverungen alles um die historische Weserfischerei, die moderne Teichwirtschaft und die traditionellen Verarbeitungen wie räuchern und beizen.

Die Tour „Wildes Westfalen“ beschäftigt sich zwischen Steinheim, Nieheim und Marienmünster mit dem Jagdwesen und wilden Kräutern und Beeren, die „Feinen Früchte“ zwischen Bad Driburg und Brakel haben den Obstbau als Leitthema, und zwischen Warburg, Borgentreich und Willebadessen schaut sich die „Bio-Börde-Tour“ den ökologischen Landbau an.

Offizielle Eröffnungsfahrten sollen zum Saisonstart 2022 angeboten werden.