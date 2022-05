Landschaftsliege in Natingen gestohlen

Borgentreich-Natingen

Unbekannte haben eine Liegebank am Gut Hainholz (Borgholzer Straße) am Ortsausgang in Natingen gestohlen. „Seit Dienstag, 10. Mai, fehlt von der Bank mit ihrem Untergestell jede Spur“, sagt Ortsheimatpflegerin Gisela Tewes.

Von Hannah Even