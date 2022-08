Kritik an Zuwegung zur Burgruine in Warburg

„Die Krönung war am Samstag ein riesiger Reisebus, der von der B 7 rückwärts in die Straße Anger gefahren ist und dort am Seitenstreifen geparkt hat, um seine Gäste zur Holsterburg zu bringen“, ärgert sich Landwirt Gregor Graute. „Mit einem Mähdrescher kommt man so bestimmt nicht durch die Kreuzung in Richtung Holsterburg und zu den dortigen Feldern“, sagt der Warburger.