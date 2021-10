Langer Weg zum Happy-End

Bad Driburg-Reelsen

In Ephesus und Syrakus hat William Shakespeare seine „Komödie der Irrungen“ spielen lassen. Dr. Peter Kleine aus Reelsen, Verehrer und Kenner des englischen Dramatikers, Lyrikers und Schauspielers, hat die Handlung in einer Adaption in das geteilte Berlin verlegt. Der Titel des Werkes: „Hoffnung auf ein Wiedersehen“.

Von Frank Spiegel