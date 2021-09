„Laschet wird Kanzler oder Hinterbänkler“

Die Stimmung in Berlin sei bei den Gesprächen der CDU/CSU-Fraktion einfach nur schlecht. „Wir bereiten uns auf beide Szenarien vor – entweder Regierung oder Opposition“, betont Christian Haase am Montag gegenüber dieser Zeitung. Bezogen auf CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet stellt der heimische Bundestagsabgeordnete fest: „Entweder wird er Kanzler oder ein Hinterbänkler im Bundestag.“

Christian Haase (Mitte) setzt an diesem Dienstag auf die Wiederwahl von Ralph Brinkhaus (links) als CDU-Fraktionschef und möchte kein Hickhack erleben, rechts Carsten Linnemann aus Paderborn, der in seinem Wahlkreis ebenfalls das Direktmandat geholt hat.

Haase, der das Direktmandat im Kreis Höxter mit deutlicher Mehrheit geholt hat, führte am Montagnachmittag gegenüber dieser Zeitung aus: „Wir haben die Wahl verloren und das Heft des Handelns deshalb nicht mehr in der Hand. Die SPD ist der Wahlgewinner.“ Zunächst seien jetzt erst einmal Grüne und die FDP am Zuge. „Sie müssen gemeinsame Schnittmengen in Bezug auf Jamaika oder die Ampel prüfen.“