Laurentiusfest in Bruchhausen überzeugt mit stimmungsvollem Programm

Patronatsfest nur an zwei Tagen und in reduzierter Form, aber wie immer konfessionsübergreifend gemeinsam

Höxter-Bruchhausen (WB).

Das Laurentiusfest in Bruchhausen ist zwar so einige Nummern kleiner als seine großen, überregional bekannten Pendants, zählt aber nichtsdestotrotz neben Libori in Paderborn und dem Annentag in Brakel zu den traditionsreichsten Patronatsfesten im Hochstift.

Von Michaela Friese