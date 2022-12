Leise Klänge aus der Kirche in Wormeln

Warburg-Wormeln

Im Juli und September ist die Pfarrkirche St. Simon und Juda in Wormeln für einige Tage zum Tonstudio geworden. Das „Duo Bergerac“ um den Warburger Peter Ernst hat dort gemeinsam mit befreundeten Musikern die neue CD „Quiet“ eingespielt. Jetzt ist sie auf dem Markt. Die 65-minütige Sammlung mit 23 Stücken enthält einige der letzten Aufnahmen der bekannten New Yorker Cellistin Maxine Neuman, die in der vergangenen Woche verstorben ist.