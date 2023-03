Leserfoto-Aktion im Kreis Höxter: Ein Hauch von Frühling

Der Zuspruch ist enorm: Viele Einsendungen erreichten das WB zur ersten Leserfoto-Aktion in 2023. Aus dem gesamten Kreis Höxter schickten uns Leserinnen und Leserinnen ihre digitalen Erinnerungen (starke Momente und Augenblicke in der Natur) zu.

So schreibt uns beispielsweise Magdalena Seltrecht aus Nieheim: „Bei der heutigen Walking-Tour mit meiner Freundin durch Feld und Flur rund um Entrup fiel uns diese wunderschöne, neu gestaltete Flechthecke ins Auge.“

Die Nieheimerin lobt die ehrenamtliche Arbeit: „Die Flechter verstehen ihr Handwerk, die Hecke sieht richtig toll aus. Im Sonnenschein und bei blauem Himmel war es uns eine Freude, an dieser Hecke entlang zu laufen.“

Auch Astrid E. Hoffmann aus Daseburg kommt ins Schwärmen: „Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft. Die Bienen haben den Haselnussbaum im Flug erobert, emsiges Summen ist von Weitem zu vernehmen. Mit dicken Pollenballen an den Beinchen steuern sie die männlichen Blütenkätzchen an. Beim Nachbarn blühen die gelben Winterlinge, auch dort sind die Bienen aktiv.“

Die große „Bühne“ am Horizont fasziniert ebenso wie die Detailaufnahme im eigenen Garten. Ob Regenschauer, Schneeflocken, Frühnebel oder Sonnenschein mit blauem Himmel – gerade in diesen Tagen zeigt die Natur, wie bunt, aber auch wie launisch sie sein kann.

