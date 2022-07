Letzter Blick aus dem Hochschulbüro über Höxter

Rund 21 Jahre hat Professor Ulrich Riedl an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Fachbereich Landschaftsarchitektur und Umweltplanung gelehrt und geforscht. Nun wurde er von der Hochschulkanzlerin Nicole Soltwedel feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Ulrich Riedl werde so einiges an der TH OWL vermissen. „Den Blick aus meinem Hochschulbüro über Höxter auf das Wesertal mit dem Weltkulturerbe Corvey und stille Abendspaziergänge im Botanischen Garten.“ Nicht zuletzt seien es aber auch die Rückmeldungen zu „Aha-Erlebnissen“ von engagierten Studierenden, die die Arbeit als Professor so bereicherten, so Ulrich Riedl. Die qualitativ hochwertige Ausbildung junger Menschen war dem heute 65-Jährigen stets ein wichtiges Anliegen. „Aufgrund meiner vorausgegangenen Berufstätigkeit war es nur folgerichtig, den Ruf anzunehmen, um den praktischen Erfahrungsschatz in eine praxisnahe Lehre bzw. Hochschulausbildung einzubinden“, so Professor Riedl über seine Beweggründe, an die TH OWL zu gehen.

Forschung und Lehre eng verzahnt

Für sein Engagement in der Lehre und für die Umsetzung des „Runden Tischs für Agro-Biodiversität“ hat Professor Ulrich Riedl 2019 den Lehrpreis erhalten. In diesem Zusammenhang hat er Studierende und Landwirte an einen Tisch gebracht, um gemeinsam blühende Flächen und Artenvielfalt in die landwirtschaftlichen Nutzflächen zurückzuholen. Neben der Lehre hat Ulrich Riedl auch die Forschung an der TH OWL vorangetrieben. Seit 2008 hat er den Forschungsschwerpunkt „Kulturlandschaft“ als Sprecher wesentlich geprägt und dafür 2014 den Forschungspreis der Hochschule erhalten. Für Ulrich Riedl ist dabei klar, dass Forschung und Lehre eng miteinander verzahnt sind. „Die Forschungsergebnisse stellen die Aktualität der Lehre sicher.“

2001 dem Ruf an die TH OWL gefolgt

Professor Ulrich Riedl hat an der Universität Hannover (heute Leibniz-Universität Hannover) Landespflege studiert und dort 1991 zum Thema „Integrierter Naturschutz“ promoviert. Parallel zur Promotion war er als Projektleiter und später als stellvertretender Büroleiter in einem bundesweit und international tätigen Landschaftsplanungsbüro in Hannover tätig. Nach Lehrtätigkeiten an den Universitäten Hannover und Kassel folgte Ulrich Riedl 2001 dem Ruf an die TH OWL.

Den Ruhestand möchte Ulrich Riedl bewusst genießen, sich kreativ ausleben und Zeit mit der Familie verbringen. „Die erfüllende lange Weile üben und genießen. Den neuen Zeitwohlstand in Form und Farbe verwandeln (Malerei) und zum Klingen bringen (Orgelspiel).“