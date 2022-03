Lidl nimmt in Warburg nächste Hürde

Warburg

Die Planungen für den Neubau des Lidl-Marktes am Paderborner Tor in Warburg können weitergehen. Am Donnerstagabend hat der Bauausschuss mehrheitlich beschlossen, den nächsten Schritt für die dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans einzuleiten: die Beteiligung der Öffentlichkeit, weiterer Behörden und betroffener Firmen.

Von Jürgen Vahle