Lippstädter kaufen Betonwerk Koch

Das mehr als drei Hektar große Betriebsgelände der Firma Koch Betonwerk GmbH & Co. KG, die im Dezember 2018 in die Insolvenz ging, ist für mehr als eine halbe Million Euro von der Deutsche Industriebau Group aus Lippstadt erworben worden. Das Modul- und Industriebau-Unternehmen will dort einen Betrieb ansiedeln.

Foto: Ralf Benner