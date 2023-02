Los entscheidet: 17 Kinder müssen in Warburg zur Einschulung eine andere Klasse suchen

17 Kinder, die im nächsten Sommer die Graf-Dodiko-Schule in Warburg besuchen wollten, werden dort keinen Platz bekommen, weil die Klassen zu voll sind. Diese Zahl ist am Montagabend im Schulausschuss genannt worden.

Die Situation ist nicht neu: Neun Schuleingangsklassen können im Warburger Stadtgebiet gebildet werden. Vier an der Graf-Dodiko-Schule in Warburg mit Teilstandorten in Daseburg und Ossendorf. Hinzu kommen drei Eingangsklassen an der Falk-Schule und zwei an der Katholischen Grundschule in Scherfede.