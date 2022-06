Löschgruppe Beverungen-Würgassen feiert 120. Geburtstag

Die Löschgruppe Würgassen in der Großgemeinde Beverungen freut sich auf viele Festgäste am ersten Juliwochenende.

Ein Sprecher: „Aus diesem Anlass laden wir alle Interessierten vom 1. Juli bis 3. Juli zu unserem diesjährigen Feuerwehrjubiläum recht herzlich ein.“ Beginn ist am Freitag (1. Juli) um 18 Uhr mit der Festmesse. Der anschließende Kommersabend auf dem Festplatz wird musikalisch von einem DJ und der Band „Six-Covery“ umrahmt.

Am Samstag (2. Juli) beginnt um 18 Uhr der große Festumzug. „Die Feuerwehren aus dem Stadtgebiet Beverungen und den angrenzenden Ortschaften sowie unsere Feuerwehrfreunde aus Horn und die örtlichen Vereine haben sich dazu angemeldet“, teilen die Gastgeber mit. Nach dem Einzug ins Festzelt wird „Music-Art“ für ausgelassene Stimmung sorgen.

Und weitere Aktionen sind an dem Wochenende geplant. „Während des Frühshoppens am Festsonntag (3. Juli) um 10 Uhr werden die treuen Kameraden geehrt und aktive Feuerwehrmänner und -frauen befördert. Das Highlight bildet eine historische Übung.“ Ausklingen lassen will die Löschgruppe Würgassen ihre Jubelfeierlichkeiten mit einem bunten Umzug. „Im Anschluss laden wir alle zu Kaffee und Kuchen ein“, so Löschgruppenführer Stefan Kayser. Und: Die mehrtägige Veranstaltung findet natürlich unter den geltenden Corona-Regelungen statt.