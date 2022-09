Löwenmama startet in Höxter 21. Auflage

Höxter

Nach zwei Jahren coronabedingter Zutrittsbeschränkungen in den Kliniken startet die Löwenmama Susanne Saage mit einer großen Hoffnung in die 21. (!) Auflage ihrer weihnachtlichen Geschenkeaktion: Sie möchte den schwerkranken Kindern endlich wieder persönlich, direkt am Krankenbett, mit ihrem Herzenswunsch eine Freude machen. Dass die Corona-Lage das zulassen wird, ist ihr ganz persönlicher Herzenswunsch.

Von Sabine Robrecht