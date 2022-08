Lukas Wübbeke und Julia Glunz stehen  im Mittelpunkt  in Kühlsen

Dem Hofstaat gehören Dominik Wübbeke und Melissa Vonderheide, Jan-Niklas Glunz und Vivien Czerner sowie Henrik Glunz und Laura Wübbeke an. Die Bewohner sowie Besucher sind gern gesehene Gäste.

Am Freitag, 19. August, beginnt das Schützenfest um 17.30 Uhr mit dem Antreten der Schützen an der Steinberghalle. Nach dem Abholen der Offiziere und des Königspaares feiern die Schützen mit den Bewohnern und Gästen um 18.45 Uhr in der St.-Josef-Kapelle die Schützenmesse für die lebenden und verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft.

Großer Zapfenstreich vor der Steinberghalle

Im Anschluss daran wird der Große Zapfenstreich zu Ehren der Majestäten auf dem Dorfplatz vor der Steinberghalle durchgeführt.

Die musikalische Gestaltung obliegt den beiden Dringenberger Musikvereinen, dem Spielmannszug und den Burgmusikanten. Anschließend steigt in der festlich geschmückten Steinberghalle der erste Festball mit der Band „the Moonlights“.

Der Samstag beginnt um 9.45 Uhr mit dem Antreten der Schützenbrüder, um die Majestäten abzuholen. Im Anschluss daran marschieren die Schützen zur Steinberghalle, um dort das traditionelles Schützenfrühstück mit den Gästen einzunehmen.

Ehrungen langjähriger Mitglieder

Mittelpunkt beim Frühstück sind Ehrungen von langjährigen Mitgliedern der Bruderschaft. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Burgmusikanten Dringenberg.

Nach einer kurzen „Erholungsphase“ treten die Schützen um 19.30 Uhr zusammen mit dem Fanfarenzug Dringenberg an der Steinberghalle an, um das Königspaar mit Hofstaat zum großen Festball in die Steinberghalle zu begleiten.