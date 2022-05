Lütgeneder ist Dorfsieger im Altkreis Warburg

Am Montagnachmittag hat die siebenköpfige Jury des Dorfwettbewerbs in der Landwirtschaftskammer in Brakel das Ergebnis bekannt gegeben. 13 Orte aus dem Altkreis Warburg hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt und waren in den vergangenen Wochen unter die Lupe genommen worden.

Zuletzt waren die Ortschaften aus dem Norden des Kreises (Höxter, Marienmünster, Steinheim, Nieheim) und aus der Mitte (Brakel, Bad Driburg und Beverungen) bewertet worden. Wegen der Corona-Pandemie dauerte das Auswertungsverfahren im Kreis Höxter von 2018 bis heute.

Bei der Bekanntgabe der Sieger aus dem Altkreis Warburg in Brakel wurden auch die weiteren Gewinner vorgestellt. Platz zwei und jeweils 1500 Euro holen sich der Luftkurort Germete und Nörde. Der mit je 1000 Euro dotierte dritte Platz geht an Daseburg, Eissen, Helmern und Rösebeck. Daneben wurden auch kleinere Sonderpreise vergeben. 300 Euro für besondere Gemeinschaftsleistungen in den Dörfern erhalten Bühne (für die Einrichtung eines Dorftreffs) und Borlinghausen (für die Grüngestaltung im Ort).

Je 200 Euro gehen an Bonenburg (für den Kreuzweg und Königsallee), Engar (für das Brauchtum des Höpperfestes), Ikenhausen (Engagement für die Tischtennishalle) und Altenheerse (Kapelle auf dem Himmelsberg). Außerhalb des Wettbewerbs wurden überdies drei Projekte mit je 150 Euro prämiert – nämlich in Hohenwepel das Projekt Heimatstube, in Löwen das Projekt Hallenrenovierung und in Willegassen das Projekt zur Dorfgestaltung.

Allein für ihre Teilnahme haben die 13 Orte des Altkreises bereits je 200 Euro Antrittsprämie erhalten.