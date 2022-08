Feuer zerstört Mähdrescher: 75.000 Euro Schaden

Brakel/Hembsen

In Hembsen ist am Donnerstagnachmittag ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug bei der Getreideernte oberhalb der Ortschaft am Berg im Einsatz. Die Feuerwehr Brakel hatte den Brand schnell unter Kontrolle und setzte auch Löschschaum ein. Ein kleiner Teil des Feldes um den Mähdrescher fing auch Feuer.

Von Michael Robrecht