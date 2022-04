Maipartys am Godelheimer See: Hochprozentiges bleibt verboten

Höxter

Bei Maiwanderern gilt die Freizeitanlage am Godelheimer See als beliebter Partytreffpunkt. Weil die Coronabeschränkungen in diesem Jahr keine Rolle mehr spielen, rechnen Polizei und Stadtverwaltung wieder mit hunderten Feiernden. Damit es nicht zu Ausschreitungen kommt, müssen sie diese Sicherheitsregeln beachten.

Bearbeitet von Marius Thöne