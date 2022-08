Schon seit gut zwei Wochen geht es dem kleinen Malik (2) schlecht. Schließlich bringen seine Eltern ihn aus Lauenförde ins St. Ansgar Krankenhaus Höxter. Die ersten Untersuchungen bringen kein klares Ergebnis. Über Nacht verschlechtert sich sein Zustand, am Morgen bringt ein MRT die Erkenntnis: Malik hat eine Flüssigkeitsansammlung im Kopf, doch es dauert noch Stunden, bis der Kleine in die Spezialklinik nach Kassel gebracht wird, wo er kurze Zeit später verstirbt.

Urteil: Krankenhaus in Höxter trägt die Schuld am Tod des Zweijährigen

„Das hätte nicht passieren dürfen. Malik könnte heute noch leben“, ist sich Dr. Otfried Debus sicher.

Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Clemenshospital in Münster und hat am Mittwoch vor dem Landgericht in Paderborn zu dem Fall Malik ausgesagt. „Wir haben ein Grundurteil gefällt. Das St. Ansgar Krankenhaus ist schuld und muss die Haftung gegenüber der Familie Soyak übernehmen“, teilte Richterin Birgit Hammerschmidt am Nachmittag dieser Zeitung mit.

OP hätte den Jungen retten können

Die Klage gegen die beteiligten Ärzte wurde allerdings abgewiesen. Hier ließen sich Zuständigkeiten nicht mehr klären, so Hammerschmidt. Für sie ist nach den Ausführungen des Gutachter klar: „Bei der Aufnahme sind schwere Fehler gemacht worden, das Kind hätte neurologisch untersucht werden müssen, ein MRT wäre erforderlich gewesen. Dadurch hätte die Schwellung im Gehirn einen Tag früher entdeckt und in der notwendigen OP das Leben des Jungen gerettet werden können.“

Über die Höhe der Ansprüche müsse ein weiteres Verfahren entscheiden, da die Kläger ihre Ansprüche nur unzureichend belegt hatten. Anhand der medizinischen Unterlagen und Protokolle hatte Dr. Debus ein umfangreiches Gutachten im Auftrag des Gerichts angefertigt. Malik Soyak starb bereits 2013. Nach Strafverfahren und Vergleichsversuchen der Familie mit der Katholischen Hospitalvereinigung als Trägerin des St. Ansgar Krankenhauses hätten sich die Eltern Bahire und Yildirag Soyak nicht damit abfinden wollen, dass für den Tod ihres Sohnes keiner die Verantwortung übernehmen wolle, erzählt Vater Yildirag nach der Verhandlung im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT.

Hoffen, endlich mit dem Tod Maliks abschließen zu können (von rechts): die Eltern Yildiray und Bahire Soyak, Anwältin Anneke Fasterding und die Tante des Jungen Nurcan Vahrenkamp. Foto: Ralf Brakemeier

Beim aktuellen Verfahren geht es darum, den Verdienstausfall des Ehepaares Soyak geltend zu machen. Nach Maliks Tod konnten sie ihr Geschäft nicht weiter betreiben und beziehen beide inzwischen eine Berufsunfähigkeitsrente. Mindestens 170.000 Euro sieht Rechtsanwältin Anneke Fasterding als Entschädigung für bisher entgangene Einnahmen als gerechtfertigt an. Erste Zahlungen über insgesamt 37.000 Euro wurden von den beteiligten Kliniken in Höxter und Kassel in der Vergangenheit bereits geleistet.

Vergleich gefordert

Richterin Birgit Hammerschmidt äußerte sich nach der knapp zweistündigen Anhörung enttäuscht darüber, dass ein Vergleich zwischen den beiden Parteien auch nach knapp neun Jahren nicht in Sicht sei. Für sie steht fest, dass mit dem Gutachten von Dr. Debus „eine Klageabweisung in weite Ferne gerückt ist.“ Ein Vergleich könne der Familie Soyak viel Leid ersparen. Anwältin Fasterding befürchtet ansonsten ein Tauziehen, das weitere Jahre andauern könnte. Für sie ist klar: „Das Gutachten war eindeutig.“

Nur noch Erinnerung: Malik im Garten seiner Familie. Foto: Privat

Tatsächlich ist für Dr. Otfried Debus die Schuldfrage geklärt. „Es gab bei der Aufnahme Maliks bereits klare Hinweise auf eine neurologische Erkrankung. Verschiedene Tests – Reflexe, Koordination – wären nötig gewesen“, urteilt der Facharzt. Vor allem Maliks Bewegungsunsicherheit hätte klare Hinweise gegeben. Wären die nötigen Untersuchungen erfolgt, hätte eine Verlegung in die Fachklinik sofort und nicht, wie geschehen, erst eineinhalb Tage später erfolgen müssen. Das Ameloblastom im Kopf des Jungen hätte rechtzeitig entfernt werden können. „Das war fahrlässig“, so Dr. Otfried Debus.

Heilungschance bei mehr als 80 Prozent

Wie sich nach dem Tod des Jungen herausgestellt hatte, war das Ameloblastom bösartig und schnell wachsend und hätte deshalb erfahrungsgemäß gut auf eine anschließende Krebsbehandlung angesprochen. Die Heilungschancen sieht der Facharzt deshalb bei mehr als 80 Prozent. Debus: „Malik hätte nicht sterben müssen, er hätte wieder komplett gesund werden können.“

Das St. Ansgar Krankenhaus in Höxter. Foto: M. Robrecht

Fehler seien, so das Urteil des Gutachtens, nicht nur bei der Anamnese, sondern auch im weiteren Verlauf des Aufenthalts im St. Ansgar Krankenhaus vom Morgen des 15. bis zum Nachmittag des 16. Oktober 2013 gemacht worden. So hätte der kleine Patient, aus Sicht des Gutachters, auch über Nacht besser überwacht und behandelt werden müssen. Am folgenden Morgen sei es dann zu der gesundheitlichen Krise aufgrund des wachsenden Innendrucks im Gehirn gekommen. Dann hätte das medizinische Personal allerdings richtig reagiert und die gebotenen Medizingaben verabreicht. Durch die Kommunikation mit Kassel sei es aber erneut zu Verzögerungen gekommen. Als Malik am frühen Abend endlich in der Spezialklinik eintraf, kam jede Hilfe zu spät. Für das Ehepaar Soyak waren diese beiden Tage und was darauf folgte traumatisch. Aufgrund einer schweren Erkrankung hatten sie bereits 2008 einen Sohn verloren und waren anschließend psychologisch betreut worden.

Firma aufgelöst

Der Tod Maliks sorgte dafür, dass Yildiray Soyak seine Geschäfte nicht mehr betreuen konnte. Seine Frau war bei ihm angestellt. Die Schwester Nurcan Vahrenkamp hatte zwischenzeitlich geholfen, die letzten Aufträge abzuarbeiten, 2016 wurde Soyaks Firma schließlich liquidiert.

Ob es aufgrund des jetzigen Urteils zu einem Vergleich kommt, muss sich zeigen. Für Yildiray Soyak zählt nur: „Mein Sohn ist nicht mehr da.“