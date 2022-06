Warburg

Mit einem Betriebsfest ist am Freitag, 10. Juni, das 40 Meter hohe Lagergebäude der Firma Brauns-Heitmann eröffnet worden. Dass das Unternehmen ein solches Bauprojekt ohne Bürgerproteste durchs Ziel gebracht hat, liegt auch an seinem tadellosen Ruf in der Stadt, kommentiert unser Warburger Redaktionsleiter Jürgen Vahle.