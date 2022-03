Märchenhafte Ampelfiguren

Bei „Rot“ stehen sie im Wald. Und bei „Grün“ gehen sie weiter – und streuen Brotkrumen aus, damit sie anhand dieser Spur den Weg zurück nach Hause finden: An Fußgängerampeln in Höxters Innenstadt erzählen Hänsel und Gretel demnächst einen Teil ihrer berühmten Geschichte.

Heimat- und Verkehrsverein möchte Fußgängerampeln in Höxter mit Hänsel und Gretel ausrüsten

So wünscht es sich der Heimat- und Verkehrsverein, der eine märchenhafte Initiative ergriffen hat. Er würde das Geschwisterpaar in der Märchenstadt Höxter gern als Ampelfiguren in Szene setzen.