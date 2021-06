Corona-Zahlen am Sonntag: Noch 58 Menschen sind infiziert

Inzidenzwert steigt im Kreis Höxter wieder an

Höxter Der 7-Tages-Inzidenzwert ist am Sonntag im Kreis Höxter auf 20,7 gestiegen. Am Samstag lag der I-Wert noch bei 15,6, am Freitag bei 9,3! Die Zahl der laborbestätigten SARS-CoV-2-Fälle wird mit 58 (+1) angegeben.