Abtei Marienmünster entwickelt sich zur „Kulturmetropole“

Marienmünster

In der Großgemeinde Marienmünster werden auf vielen Ebenen neue Maßstäbe gesetzt. Dabei zeigen die Aktivitäten gerade in den Ortschaften, dass eine Stadt nur so gut sein kann wie sich alle daran beteiligen – vor allem in den Dörfern ist 2022 geprägt von vielen schönen Momenten.

Von Harald Iding