Abtei Marienmünster: Zauber der westfälischen Weihnacht wie vor 400 Jahren

Marienmünster

Der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) hat unfassbares Leid über die Menschen gebracht. Der Fürstenberger Organist Henricus Beginiker (1583-1665) griff in dieser Zeit zu seinem kleinen Büchlein, um die Lieder zur Weihnacht 1622 in Noten festzuhalten. Ein neues Projekt in Marienmünster beschäftigt sich mit dieser wertvollen Sammlung.

Von Harald Iding