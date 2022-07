Bachnacht in der Abtei Marienmünster begeistert

Marienmünster

Dank exzellenter Musiker war die Lange Bachnacht 2022 in der Abtei Marienmünster wieder ein Ereignis. Grandios Cyril Pallaud, der den Konzertreigen an der Orgel in der Abteikirche eröffnete. Bach sei ein Steuermann in dieser krisengeschüttelten Zeit, lud Hans Hermann Jansen, künstlerischer Leiter der veranstaltenden Kulturstiftung Marienmünster, in die Programmfolge ein.

Von Wolfgang Braun