Bank der Toleranz steht in Marienmünster

An insgesamt sechs Projekten haben sich Jugendliche beteiligt, die sich seit Ende November 2021 auf ihre Firmung vorbereiten.

Recht farbig ging es dabei in dem von der Firmkatechetin Sandra Heutger inszenierten Projekt zu. Denn diese Gruppe hatte den Regenbogen vor Augen, der für Diversität steht und als Zeichen der Hoffnung gilt.

Angeregt durch die kürzlich in der ARD ausgestrahlte Dokumentation „Wie Gott uns schuf – Coming-out in der katholischen Kirche“, in der sich 100 im Dienst dieser Institution stehende Menschen öffentlich zu ihrem geschlechtlichen Anderssein bekannten, gestaltete die Gruppe eine Bank, die beim Deutschlandbesuch von Papst Benedikt den Gottesdienstteilnehmern als Sitzgelegenheit gedient hatte.

Farben des Regenbogens

Von den fünf Mädchen und den Projektunterstützern Manfred und Elisabeth Seifert sowie Berthold Neumann und Pastor Marcus Falke-Böhne begleitet, bekam die fünf Meter lange „Papstbank“ eine stabile Rückenlehne und wurde anschließend in den Farben des Regenbogens bemalt. Die Rückenlehne ziert die Aufschrift „Toleranz und Frieden,“ auf der Sitzfläche steht „Firmung 2022“. Ihre Signaturen hinterließen die jungen Gestalterinnen auf dem Kunstwerk, indem sie ihre mit Farben bemalten Hände auf die Sitzfläche drückten.

Dass sich die Firmlinge sehr intensiv mit dem bislang größten „Coming-Out“ innerhalb der katholischen Kirche auseinandergesetzt hatten, zeigten ihre klaren Antworten, die darauf schließen lassen, dass sie jedes Anderssein tolerieren, solange kein Dritter dadurch Schaden nimmt.

Stehende Bank der Toleranz

Für Pastor Marcus Falke- Böhne ist die an der Abtei Marienmünster stehende Bank der Toleranz ein sichtbares Zeichen dafür, dass sich die Kirche endlich gegenüber geschlechtlich anders orientierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich der Priester, öffnet und ihnen nicht allein wegen einer Beziehung zu einem gleichgeschlechtlichen Partner den Arbeitsplatz kündigt. „Hier sollen alle auf einer Bank sitzen und sich unvoreingenommen begegnen“, so Pastor Falke-Böhne.

Die Idee für die Bank der Toleranz geht auf die Gruppe „young caritas“ zurück, in der sich junge Menschen ehrenamtlich für andere engagieren. Das Wort „Freiheit“ fügte die Firmgruppe Marienmünster angesichts des von Präsident Putin angezettelten Kriegs in der Ukraine ein.