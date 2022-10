Barockensemble gibt Konzert in Marienmünster

Die Serie um die Skandalkönigin Christina von Schweden des Ensembles Boulevard Baroque geht in die zweite Runde: Nach der Folge „Der Raub“ im Detmolder Sommertheater geht es in der nächsten Episode um einen Mord - und zwar in Marienmünster.

Das dritte Konzert der vierteiligen Reihe Accademia Reale des jungen Barockensembles begibt sich am Sonntag, 23. Oktober, auf kriminalistisch-musikalische Spurensuche. Das Konzert unter der Leitung und Dramaturgie von Veronika Skuplik, einer ausgewiesenen Spezialistin für Barockvioline und historische Aufführungspraxis, beginnt um 16 Uhr im Konzertsaal der Abtei Marienmünster. Gefördert wird das Konzertprojekt durch die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.

Skandale ranken sich um das Leben der Königin

Das Privat- und Liebesleben der Königin Christina von Schwedens löste schon zu ihren Lebzeiten im 17. Jahrhundert zahlreiche Skandale aus. Heute wären die Geschichten rund um ihr Liebesleben wohl einige Schlagzeilen in der Boulevardpresse wert: Ihre Einstellung sexuellen Dingen gegenüber war großzügig; zahlreiche Affären mit Männern und Frauen wurden ihr nachgesagt. Eine davon, jene mit ihrem Günstling und Stallmeister Giovanni Monaldeschi, endete mörderisch.

Die ausgewiesene Spezialsitin für Barockvioline übernimmt die Leitung und Dramaturgie bei der dritten Folge "Der Mord“ der vierteiligen Serie Accademia Reale. Foto: soundandpicturedesign

Das Konzert des Ensembles Boulevard Baroque geht diesem Krimi um die exzentrische Königin nach und bietet mit Werken des französischen Barock von Lully, Rebel, Muffat und Charpentier eine sozialhistorische Aufarbeitung der Geschehnisse. Der erfahrene Theaterschauspieler Markus Rührer wird als Moderator durch das kriminalhistorische Konzert führen.

Abschlusskonzert im Dezember

Dabei kommt unter Verwendung historischen Instrumentariums und einer barocken Interpretationsstilistik das Ensemble Boulevard Baroque dem historischen Klangbild der Zeit Christina von Schwedens sehr nahe. Ganz der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, interpretiert der international besetzte Klangkörper Suiten sowie einzelne Satzzyklen aus Ballettmusik von Jean Baptiste Lully, dem Großmeister der französischen Musik-Galanterie. Marc-Antonie Charpentiers Totenmesse (in Auszügen) und Auszüge aus Georg Muffats musikalischem Blumenbouquet Florilegium primum und das Tombeau von Robert de Visée für Laute solo, einer Klagemusik auf den Tod, erweitern das galant-opulente Programm. Das Abschlusskonzert der vierteiligen Reihe Accademia Reale unter dem Titel „Das Fest“ findet am 11. Dezember um 16 Uhr in Marienmünster statt.

Karten zum Preis von 20 Euro sind erhältlich über das Haus der Musik in Detmold (05231/302078), in Höxter über Bücher Brandt (05271/1234) und in Marienmünster über Lotto-Toto Michael Nolte (05276/10 61). Karten können auch unter [email protected] zur Abholung an der Abendkasse vorbestellt werden.