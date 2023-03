„Beirat 60plus“: neue Vertretung für Senioren in Marienmünster

Sich für die Interessen und Belange der älteren Menschen einzusetzen – darum geht es vorrangig in dem neuen „Beirat 60plus“. Demnächst sollen die Wahlen erfolgen.

Mit der Bildung des Beirates wollte die kleinste Kommune m Kreis Höxter eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Seniorenvertretung soll in erster Linie eine beratende Rolle zur Mitgestaltung einnehmen und damit Sprachrohr der älteren Generation werden. „Der Beirat 60plus nimmt die Interessen und Belange der älteren Menschen wahr und entwickelt Ideen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in der Stadt Marienmünster“, heißt es nun in der verabschiedeten Satzung.