Besondere Ehrungen beim Spielmannszug Kollerbeck

Andreas Rheker wurde für 35 Jahre vorbildliche Tätigkeit zur Förderung der Musik von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände eine Verdienstmedaille in Gold mit Diamant verliehen. Grund dafür ist seine langjährige Vorstandsarbeit, vor allem die über 30-jährige Position des Vorsitzenden im Verein. Im Jahr 2022 beendete er diese und gab den Posten an Maren Welling weiter.

Richard Brakweh erhielt für seine 30-jährige Tätigkeit in der musikalischen Leitung eine Dirigentennadel in Gold mit Diamant. Seine Position wurde im letzten Jahr ebenfalls an die neue Generation übergeben. Sein Sohn Marius Brakweh übernimmt seitdem das Amt des Stabführers und Levin Mönks ist neuer Dirigent des Spielmannszuges.

Andreas Rheker ist erster Ehrenvorsitzender

Andreas Rheker erhielt für seine jahrzehntelange Vorstandsarbeit eine zusätzliche Auszeichnung vom Verein. Er wurde zum ersten Ehrenvorsitzenden des Spielmannszug Kollerbeck ernannt.

Franz Klocke (von links), Walter Brakweh und Bernhard Rheker wurden für ihre besonders langjährige Treue zum Spielmannszug Kollerbeck ausgezeichnet. Foto: Sophia Struck

Von den insgesamt 53 Teilnehmern waren 3 Mitglieder anwesend, die ihr 80. Lebensjahr bereits überschritten haben. Gleich mehrere verdiente Mitglieder aus der Gründungszeit folgten der Einladung und erhielten stehenden Applaus für 65 und 70 Jahre Vereinstreue. Für 65 Jahre Mitgliedschaft wurden Franz Klocke und Bernhard Rheker geehrt. Für ihre 70-jährige Vereinstreue wurden Walter Brakweh, Heinz Welling und Hermann Struk ausgezeichnet.

Stammzugüben beginnt wieder

Der Spielmannszug freut sich nun auf die anstehenden Auftritte und Events im Jahr 2023 und beginnt an diesem Samstag, 4. Februar, nach der Winterpause wieder mit dem Stammzugüben.