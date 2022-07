Bredenborner Schützenhalle lädt zum Verweilen ein

Die Schützenhalle in Bredenborn präsentiert sich nach einer umfassenden Modernisierung in einer attraktiven Form. „In den vergangenen drei Jahren hat sich einiges getan in und um die im Jahr 1936 erbaute Schützenhalle in Bredenborn“, so ein Sprecher des Heimatschutzvereins.

Ehrenamtliches „Mammutprojekt“ in Marienmünster: Heimatschutzverein Bredenborn ist stolz auf das Ergebnis der umfangreichen Modernisierung

Start der Detailplanung und Umsetzung umfangreicher Modernisierungsarbeiten war ein positiver Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold zur Projektförderung. Dieser Antrag wurde in Eigenregie durch den Vorstand des Heimatschutzvereins Bredenborn aufgestellt und das komplette Projekt über drei Jahre abgewickelt. Mit der Unterstützung der örtlichen Vereine sowie Zuwendungen aus der städtischen Dorfpauschale stand der finanzielle Grundrahmen für dieses ehrenamtliche „Mammutprojekt“, teilt der Verein jetzt mit.

Nach dem Austausch alter Glasbausteinfenster wurde zunächst eine neue Zentralheizung mit Wärmeverteilungsanlage für den Bereich Jugendheim installiert. Dem folgte die Komplettsanierung und Neugestaltung der fest installierten Theke inklusive Boden, Wand- und Fliesenbereich sowie Beleuchtung und Erneuerung des kompletten Fußbodens. Zugleich wurden die Räumlichkeiten neu gestrichen und die Decke neu gestaltet. Auch das angeschlossene Herren-WC wurde erneuert und unter anderem mit einer Urinal-Einzelspülanlage und moderner Technik wie Lüftungsanlage ausgestattet. In den Sommermonaten wurde die Außenfassade neu gestrichen, die Außenanlage umgestaltet und die alte Bruchsteinmauer am Bachlauf wiederhergerichtet.

Durch den Einbau einer mobilen Trennwand kann nun der Hauptraum variabel je nach Veranstaltungsort und -größe abgegrenzt werden, womit jetzt auch kleinere Feiern in gemütlicher Atmosphäre stattfinden können. In einem kleinen feierlichen Rahmen konnten sich alle Bredenborner und Gäste bei einem Hallenfest einen ersten Eindruck der Modernisierung verschaffen.

Abschließend wurden in den vergangenen Monaten in einem Kraftakt Maßnahmen in Bezug auf den Brandschutz nach neuesten Standards umgesetzt (wie eine automatische Fensteransteuerung und Installation einer Sicherheitsbeleuchtung mit neuer Rettungswegkennzeichnung).

„Bedanken möchten wir uns für das beispiellose Engagement der Helfer, den Einsatz lokaler Unternehmer und die gute Zusammenarbeit mit den Behörden“, so der Vorstand. Die komplette Halle (große Haupthalle plus Jugendheim) könne gerne für Hochzeiten, Schulbälle, Konzerte, Schützenfest und Feten in den wärmeren Monaten mit bis zu 1100 Personen genutzt werden.

Die Räumlichkeiten sind modern und hell gestaltet. Foto: Heimatschutzverein

Das nun modernisierte Jugendheim als flacher Anbau kann sogar ganzjährlich für Feierlichkeiten und Veranstaltungen von Privatpersonen, Vereinen und Einrichtungen gemietet werden (in der Regel zwischen 100 bis 200 Personen). Neu ergibt sich auch die Möglichkeit, beispielsweise für kleinere Feiern oder Versammlungen mit bis zu 75 Personen den separat abtrennbaren Thekenraum zu mieten. Ein Vereinssprecher: „Dem angeschlossen sind (mit rückseitigem Zugang) jeweils ein Getränkeraum und eine gut ausgestattete Küche. Auch Bestuhlung und Stehtische können bei der Anmietung nach Wunsch genutzt werden.“