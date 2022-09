Bredenborner Windkoloss geht an den Start

Fast 240 Meter ragt die Spitze des Rotorblattes in den Himmel, allein der Turm wiegt 1150 Tonnen, das Fundament 1800. Die neue Windkraftanlage Nordex N149 (Rotordurchmesser 149 Meter) wurde nun im Windpark Holzhausen/Bredenborn eingeweiht. In wenigen Tagen wird sie bis zu 5,7 Megawatt leisten und damit etwa 3450 Haushalten Strom liefern können.

UMaG-Chef Uwe Leonhardt (rechts) und Technik-Mitarbeiter Eric Wölber vor dem neuen Windrad in Bredenborn.

Nun wurde der Windgigant, der auf Bredenborner Gebiet errichtet wurde, mit einem Festakt in Holzhausen offiziell in Betrieb genommen. Eingeladen hatte der Betreiber, die Umwelt-Management AG, kurz UMaG, die einige Anlagen im Windpark zwischen Holzhausen und Bredenborn betreibt. Auch das stillgelegte Windrad gleich in der Nachbarschaft, ein gleicher Typ war im vergangenen Jahr bei Haltern umgestürzt, wird von UMaG betrieben. Der neu entwickelte Turm hatte konstruktive Schwächen gezeigt.