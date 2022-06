Bredenborns neue Dorfmitte

Nach fast zweijähriger Vorbereitungsphase präsentiert sich nun mitten in Bredenborn ein kulturelles Zentrum für Tradition und Innovation. In den Räumen der ehemaligen Bäckerei Münster in der Höxterstraße wird den interessierten Besucherinnen und Besuchern ein Blick in die Bredenborner Vergangenheit geboten. Die umfangreiche Ausstellung beinhaltet Chroniken, Dokumente, Urkunden und Mobiliar einschließlich zeitgenössischer Anschauungsobjekte vergangener Zeitepochen und natürlich eine umfangreiche Fotosammlung des dörflichen Lebens und ihrer Menschen.

Festredner Professor Dr. Ewald Grothe (3. von links), Stadtheimatpfleger Franz Meyer (6. von links) und Dr. Andreas Knoblauch-Flach (4. von links, sitzend) im Kreis des „Heimatstuben-Teams“ bei der Eröffnung Foto: Ansgar Potthast

Der Blick in die Zukunft wird deutlich durch die Einbindung der Projektgruppen Dorf.Zukunft.Digital und Dorf.Gesundheit.Digital, die in den Räumlichkeiten mit zukunftsweisender Technik vertreten sind. Demnächst werden Angebote zur Schulung auf digitalen Endgeräten wie Laptops, Tablets oder Smartphones angeboten. Der Aspekt der Gesundheitsfürsorge wird aufgegriffen durch die Ausstattung mit digitalen Kontroll- und Simulationsgeräten wie VR-Brillen, die unter Begleitung von geschultem Fachpersonal zum Einsatz kommen.

Vereinsvorsitzender Dirk Zymner begrüßte neben den Einheimischen insbesondere den Marienmünsters Bürgermeister Josef Suermann, den Stadtheimatpfleger Franz Meier, den Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka und den Leiter der VHS Diemel-Egge-Weser Dr. Andreas Knoblauch Flach als Vertreter für digitale Entwicklungen im Kreis Höxter.

Mit besonderer Freude hieß der Vereinsvorsitzende den gebürtigen Bredenborner Dr. Ewald Grothe willkommen, der als Professor an Bergischen Universität Wuppertal im Fachbereich Geschichte lehrt und gleichzeitig Leiter der Friedrich Naumann Stiftung „Für die Freiheit“ in Gummersbach ist.

Beim Betrachten der Ausstellungsstücke in der Heimatstube und beim Durchstöbern der ausgelegten Fotoalben wurden viele Erinnerungen an vergangene Schützenfeste, Feiern und lustige Begebenheiten wach. Foto: Ansgar Potthast

Bürgermeister Suermann betonte, wie wohltuend es sei zu sehen, was in den Ortschaften der Stadt ehrenamtlich geschaffen werde. Er dankte dem neu gegründeten Verein für die Bereitschaft, die Aufgaben der Ortsheimatpflege in Bredenborn zu übernehmen, und hofft, dass das Modell Vorbild für die Ortschaften ist, in denen die Stelle des Ortsheimatpflegers weiter unbesetzt ist. So überreichte Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka die Ernennungsurkunde. „Dass ein Team diese Aufgaben übernimmt, ist im Kreis Höxter nahezu einmalig und könnte als Bredenborner Modell Schule machen“, so Gorzolka.

Professor Dr. Ewald Grothe hielt die Festansprache. Sein Focus bezog sich auf den Begriff „Heimat“ und er stellte dabei die Frage, was „Heimat“ bedeuten könne. „Ist es der Ort, an dem wir aufgewachsen sind, an dem wir wohnen, oder zu dem wir gern zurückkommen? Ist Heimat ein Gefühl, das jemand mit Dorf, Stadt, Region oder Land verbindet? Ist Heimat verbunden mit Vereinsleben, mit den Begegnungen in örtlichen Gaststätten, auf dem Sportplatz, in den Vereinen und in beziehungsweise vor der Kirche?“ Dirk Zymner sprach wiederholt von der „Guten Stube“, in der sich alle versammeln können, um das gesellschaftliche Leben mit ihren Ideen und ihrem Mitwirken zu bereichern. Mitgliedsanträge für die Heimatstube Bredenborn sind auf der Homepage Bredenborn.de abrufbar und regelmäßige Öffnungszeiten der Heimatstube werden nach den Sommerferien angeboten.